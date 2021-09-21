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COVID-заболеваемость в Украине через неделю превысит среднеевропейский уровень, - KSE

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Вторник 21 сентября 2021 14:20
COVID-заболеваемость в Украине через неделю превысит среднеевропейский уровень, - KSE Фото: в Украине растут темпы COVID-заболеваемости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине уже началась. Сейчас темпы COVID-заражений соизмеримы с теми, что есть в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, Украина движется большими темпами на пути увеличения заболеваемости.

"В Украине уже началась вспышка заболеваемости COVID-19. Сейчас пошли взрывные темпы, которые соизмеримы с тем, что мы наблюдаем в Европе", - сказал Ганиченко.

Он добавил, что количество новых случаев за неделю увеличилось на 68%.

"Уже на следующей неделе Украина сможет пересечь отметку большого плато и заболеваемость в Украине через неделю будет преобладать над среднеевропейским уровнем", - добавил директор KSE.

Как известно, с 23 октября Украина перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина.

РБК-Украина писало, какие ограничения будут действовать на территории страны.

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