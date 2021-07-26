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У Данії повністю вакцинували від COVID більше половини населення

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Понеділок 26 липня 2021 21:10
У Данії повністю вакцинували від COVID більше половини населення Фото: у Данії повністю вакцинували від COVID більше половини населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Данії обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 50% жителів країни. При цьому більше 60% жителів Данії старше 16 років повністю вакциновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Столичний регіон Зеландія лідирує з показником 54,4%. При цьому влада раніше почала вакцинацію дітей у віці від 12 до 15 років, а також вагітних і годуючих жінок.

За даними Міністерства охорони здоров'я Данії, більше 60% жителів країни старше 16 років повністю вакциновані. Однак за показниками молоді данці, і особливо чоловіки, значно відстають: тільки 12,9% чоловіків у віці від 30 до 39 років і 18% чоловіків у віці від 20 до 29 років повністю вакциновані.

При цьому жінки в цих вікових групах-16,7% і 23% відповідно.

Демографічні дані є ключем до уповільнення поширення" Дельта " штаму коронавірусу, оскільки 56,8% всіх нових випадків зараження за останні кілька днів припадають на людей у віці від 20 до 39 років.

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