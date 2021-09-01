Данія відмовилася від COVID-перепусток в ресторанах: названо причину

Зазначимо, що влада Данії була першою в Європі, яка заявила про запровадження COVID-перепусток.

Відтепер, країна прийняла рішення відмовитись від них під час походів до закладів громадського харчування, спортзалів та перукарень.

Це пов’язано з тим, що МОЗ Данії виключив коронавірус зі списку "соціально критичних захворюваннь". За словами голови міністерства Магнуса Хайникаха, сьогодні епідемія знаходиться під контролем оскільки в країні зафіксовано рекордно високий рівень вакцинації.