Данія передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від COVID-19
Уряд Данії прийняв рішення передати Україні 500 тисяч доз вакцини від COVID-19. Глава МЗС Дмитро Кулеба подякував владі скандинавської країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.
"Дмитро Кулеба подякував (міністру закордонних справ Данії Йеппе Кофодза - ред.) за рішення уряду Данії передати нашій державі 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.
У ході зустрічі міністри також обговорили підтримку антикорупційної реформи в Україні, зміцнення обороноздатності країни, модернізацію енергетичного сектору та впровадження відновлюваних джерел енергії.
Нагадаємо, США в рамках програми COVAX виділять країнам 500 млн доз вакцин від коронавірусу Pfizer і BioNTech. Україна отримає частину з цих препаратів.