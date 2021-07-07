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Дания передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от COVID-19

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Киев, Среда 07 июля 2021 20:29
Дания передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 Фото: Дания передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Дании приняло решение передать Украине 500 тысяч доз вакцины от COVID-19. Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил власти скандинавской страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба поблагодарил (министра иностранных дел Дании Йеппе Кофодза - ред.) за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тысяч доз вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении.

В ходе встречи министры также обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепление обороноспособности страны, модернизацию энергетического сектора и внедрение возобновляемых источников энергии.

Напомним, США в рамках программы COVAX выделят странам 500 млн доз вакцин от коронавируса Pfizer и BioNTech. Украина получит часть из этих препаратов.

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