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Дані про користь та безпеку ревакцинації не є переконливими, - ВООЗ

Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає не "переконливими" дані щодо користі та безпечності ревакцинації проти коронавірусу. Генеральний директор дорікнув країнам за використання бустерних доз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, організація й надалі сумнівається в безпечності використання бустерних доз. Також він зауважив, що сьогодні не усі країни мають можливість дозволити собі розпочати ревакцинацію населення.

"Це все одно що сказати: "Добре, у вас є рятувальний жилет, і ви додаєте ще один, а в інших немає жодного рятувального жилета”, - відзначив Гебреісус.

Як відзначив посадовець, повільна компанія вакцинації у країнах з низьким доходом - дає можливість вірусу й надалі розповсюджуватись, що, зі свого боку, призводить до утворення нових штамів.

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ВООЗКоронавірусВакцинаціяПандемія коронавірусу