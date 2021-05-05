Дефіцит вакцин: науковці спрогнозували, коли Україна набуде колективного імунітету

В університеті посилаються на дослідження тенденцій вакцинації і затухання хвороби в різних країнах світу.

Його провели науковці КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, ґрунтуючись на головному висновку нещодавньої доповіді McKinsey&Company (When will the COVID-19 pandemic end?McKinsey). А говорить він про те, що визначальним засобом подолання пандемії COVID-19 є масове щеплення населення.

"За умов збереження поточних темпів вакцинації Україна ризикує не подолати пандемію у 2022 році і набути колективний імунітет лише у 2023 році", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що Україна належить до країн із високим ризиком затяжного формування колективного імунітету через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації - 1,8% однією дозою станом на 1 травня 2021 року.

Дослідники розділили країни світу на п’ять кластерів.

До першого увійшли США, Ізраїль, Велика Британія, Об’єднані Арабські Емірати, що досягли найбільших показників вакцинації населення (середній рівень щеплення перевищує 60%). Вони наблизилися до формування колективного імунітету в кінці 2-го - на початку 3-го кварталу 2021 року.

До другого кластера віднесли більшість країн Західної Європи та Канаду. Вони можуть перейти до моделі колективного імунітету ближче до кінця цього року із затуханням процесу на початку 2022 року.

До третього кластеру входять Туреччина, окремі країни Центральної Європи, Марокко та Уругвай. У цих країнах рівень щеплення поки що не перевищує 20%, має місце не суворе дотримання карантинних норм, щоденна захворюваність і далі зростає. Згідно з дослідженням, ці країни перейдуть до моделі колективного імунітету ближче до середини 2022 року.

Четвертий кластер охоплює країни з високим рівнем захворюваності та повільною вакцинацією. До цієї групи увійшла Україна. А також до неї віднесли Росію, Молдову, Грузію, Бразилію, Мексику, Індію та ряд інших країн. Середній рівень щеплення для країн цього кластера становить 4,5%, для України - 1,8%.

До п’ятого кластера увійшли Австралія, Китай, Аргентина, країни Південно-Східної Азії з порівняно низькими рівнями захворюваності, але і з повільними темпами вакцинування населення. Подолання пандемії в цих країнах може розтягнутися в часі з горизонтом завершення кінець 2022-го - початок 2023 року.

Для пришвидшення формування колективного імунітету дослідники рекомендують дотримуватися всіх протиепідемічних заходів з посиленим епідемічним наглядом за COVID-19.