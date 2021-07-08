"Дельта"-штам може зіпсувати літо: французів закликають пройти термінову вакцинацію

Жителів Франції закликають якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу. Це необхідно зробити через поширення штаму "Дельта" в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зараз "Дельта" у Франції становить близько 40% від усіх нових випадків зараження коронавірусу. Влада попереджає, що цей штам може зіпсувати літо, якщо буде допущено розвиток четвертої хвилі інфекцій.

Офіційний представник уряду Габріель Аттал заявив, що просування вакцинації - найкращий спосіб уникнути повернення до жорстких обмежень. Він закликав усіх французів, що сумніваються, якнайшвидше пройти вакцинацію, щоб не зіпсувати літо.

"Цей варіант небезпечний і швидкий, і де б він не був, він може зіпсувати літо", - сказав Аттал.

Він також зазначив, що частка цього варіанту подвоювалася щотижня за останні три тижні: від 10% заражень три тижні тому до 20% минулого тижня і 40% на цьому тижні.

Рівень інфікування коронавірусом у Франції зростає в 11 столичних регіонах. Також ситуація швидко погіршується в регіоні Іль-де-Франс навколо Парижа. У самій столиці рівень зараження за останній тиждень майже подвоївся.

"Ми отримуємо все більше і більше попереджувальних сигналів, і ми можемо бачити ту ж траєкторію, що і в деяких сусідніх країнах", - сказав він.

Він також зазначив, що уряд розглядає всі можливі сценарії, включаючи можливу обов'язкову вакцинацію медичних працівників.