"Дельта"-штамм может испортить лето: французов призывают пройти срочную вакцинацию
Жителей Франции призывают как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Это необходимо сделать из-за распространения штамма "Дельта" в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сейчас "Дельта" во Франции составляет около 40% от всех новых случаев заражения коронавируса. Власти предупреждают, что этот штамм может испортить лето, если будет допущено развитие четвертой волны инфекций.
Официальный представитель правительства Габриэль Аттал заявил, что продвижение вакцинации - лучший способ избежать возвращения к жестким ограничениям. Он призвал всех сомневающихся французов как можно быстрее пройти вакцинацию, чтоб не испортить лето.
"Этот вариант опасен и быстр, и где бы он ни был, он может испортить лето", - сказал Аттал.
Он также отметил, что доля этого варианта удваивалась каждую неделю за последние три недели: от 10% заражений три недели назад до 20% на прошлой неделе и 40% на этой неделе.
Уровень инфицирования коронавирусом во Франции растет в 11 столичных регионах. Также ситуация быстро ухудшается в регионе Иль-де-Франс вокруг Парижа. В самой столице уровень заражения за последнюю неделю почти удвоился.
"Мы получаем все больше и больше предупреждающих сигналов, и мы можем видеть ту же траекторию, что и в некоторых соседних странах", - сказал он.
Он также отметил, что правительство рассматривает все возможные сценарии, включая возможную обязательную вакцинацию медицинских работников.
"Я не хочу заклеймить какую-либо профессию. Вакцинация - это не наказание, а шанс. Я хочу провести дебаты, лишенные страсти по этому поводу", - сказал министр здравоохранения Оливье Веран.
Напомним, что "Дельта"-штамм коронавируса уже стал доминирующим в Германии и в США. В США его распространение удваивается каждые две недели, а в Германии его доля составляет уже почти 60%.
Ранее сообщалось, что в Сиднее продлили карантин из-за "Дельта"-штамма коронавируса.