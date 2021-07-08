"Дельта"-штамм может испортить лето: французов призывают пройти срочную вакцинацию

Жителей Франции призывают как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Это необходимо сделать из-за распространения штамма "Дельта" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сейчас "Дельта" во Франции составляет около 40% от всех новых случаев заражения коронавируса. Власти предупреждают, что этот штамм может испортить лето, если будет допущено развитие четвертой волны инфекций.

Официальный представитель правительства Габриэль Аттал заявил, что продвижение вакцинации - лучший способ избежать возвращения к жестким ограничениям. Он призвал всех сомневающихся французов как можно быстрее пройти вакцинацию, чтоб не испортить лето.

"Этот вариант опасен и быстр, и где бы он ни был, он может испортить лето", - сказал Аттал.

Он также отметил, что доля этого варианта удваивалась каждую неделю за последние три недели: от 10% заражений три недели назад до 20% на прошлой неделе и 40% на этой неделе.

Уровень инфицирования коронавирусом во Франции растет в 11 столичных регионах. Также ситуация быстро ухудшается в регионе Иль-де-Франс вокруг Парижа. В самой столице уровень заражения за последнюю неделю почти удвоился.

"Мы получаем все больше и больше предупреждающих сигналов, и мы можем видеть ту же траекторию, что и в некоторых соседних странах", - сказал он.

Он также отметил, что правительство рассматривает все возможные сценарии, включая возможную обязательную вакцинацию медицинских работников.