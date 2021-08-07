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"Дельта"-штам коронавірусу зафіксували в Полтавській області

Автор: Инна Собора

В Полтавській області виявили зараження штамом коронавірусу "Дельта". Однак жінка, яка заразилася хворобою, вже одужала.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-секретар Полтавської ОДА Максим Ковальов.

На питання, чи є в області випадки інфікування штамом "Дельта", він відповів ствердно.

"Так, один випадок. У місті Градизьк Кременчуцького району. Жінка вже одужала", - сказав Ковальов.

Водночас, за його словами, в ОДА наразі немає інформації щодо нових підозр на зараження штамом "Дельта" на території області.

Сьогодні також стало відомо, що штам коронавірусу "Дельта" виявили у Вінницькій області.

Раніше в МОЗ назвали регіони, в яких найшвидше поширюється "Дельта"-штам коронавірусу.

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Полтавская областьКоронавірус "Дельта"