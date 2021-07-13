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"Дельта" штам підозрюють у двох жінок із Закарпаття: вони повернулися з Росії

Автор: Марія Кучерявець

Захворювання на новий штам коронавірусу "Дельта" підозрюють у двох жінок із Закарпаття. Вони нещодавно повернулися з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Укрінформ.

За інформацією головного лікаря Закарпатської інфекційної лікарні Михайла Поляка, аналізи на визначення типу захворювання відправили до Києва минулого тижня. Результати очікують з дня на день.

"Мова йде про двох молодих жінок, які повернулися на Закарпаття із Росії. Одна із них два тижні провела у нас в реанімації, дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їхні аналізи на Київ, а вже звідти їх направили на дослідження в Європейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність у наших пацієнтів штаму "Дельта", - сказав він.

Він додав, що наразі пацієнтки, про яких йде мова, уже виписані з лікарні та знаходяться вдома.

"Ми запідозрили у них саме штам "Дельта" через важкий перебіг хвороби, який у людей такого віку протікає зазвичай легше, а тут молода жінка два тижні провела у реанімації! Ну й додало впевненості те, що вони повернулися із Росії, де зараз повно штаму "Дельта", - зазначив Поляк.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Україні виявили два випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу.

Зазначимо, що уряд планує скоординувати роботу для підготовки до потенційного спалаху коронавірусу в країні на тлі поширення штаму "Дельта".

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ЗакарпаттяКоронавірус "Дельта"