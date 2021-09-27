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"Дельта"-штам в Україні став домінуючим серед нових COVID-випадків, - Кузін

Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

В Україні більшість нових виявлених випадків коронавірусу припадає на "Дельта"-штам. Так, один такий інфікований може в середньому заразити 5-8 людей.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "РБК-Україна".

"Варто зауважити, що ми стикнулися з "Дельта"-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, "Альфа"-штам - поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення "Дельти" зросла в рази", - розповів Кузін.

За його словами, одна людина може в середньому може інфікувати від 5 до 8 осіб при інтенсивному спілкуванні, в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.

"Ми точково беремо інформацію з кожної області та бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються - це "Дельта", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, що головний санлікар України також розповів про атипові симптоми штаму коронавірусу "Дельта".

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