"Дельта"-штам в Україні став домінуючим серед нових COVID-випадків, - Кузін

"Варто зауважити, що ми стикнулися з "Дельта"-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, "Альфа"-штам - поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення "Дельти" зросла в рази", - розповів Кузін.

За його словами, одна людина може в середньому може інфікувати від 5 до 8 осіб при інтенсивному спілкуванні, в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.

"Ми точково беремо інформацію з кожної області та бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються - це "Дельта", - зазначив Кузін.