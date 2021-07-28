RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Дельта"-штам в Україні: виявлено вже 17 випадків

Автор: РБК-Україна

Станом на 28 липня в Україні виявлено 17 випадків зараження "Дельта"-штамом коронавірусу. В основному в Києві, Закарпатській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"З приводу України, станом на сьогодні у нас виявлено 17 випадків "Дельта"-штаму... Більша частина підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням", - зазначив він.

За його словами, випадки були підтверджені в Києві, Закарпатській та Львівській областях. Він також підтвердив смерть одного з пацієнтів з варіантом "Дельта", у нього були супутні захворювання.

Кузін додав, що більша частина з цих 17 осіб відвідувала Росію та інші країни, де фіксується широке поширення "Дельти".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна через "Дельту" посилює правила в'їзду. РБК-Україна детально розписало, в чому вони полягають.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19КоронавірусКоронавірус "Дельта"