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"Дельта" в Україні. У МОЗ розповіли про особливості штаму

Автор: Марія Кучерявець

Штам коронавірусу "Дельта" має менший інкубаційний період, що швидко призводить до тяжкого перебігу хвороби. Однак вакциновані переносять його легше.

Про це повідомляє РБК-Україна на головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Сьогодні".

"Дельта" має певні особливості: він швидше призводить до важкої форми, у нього менший інкубаційний період. Людина на 4-5 день має яскраво виражену клінічну картину. У вакцинованих хвороба протікає у легшій формі", - розповів Кузін.

Головний санлікар зазначив, що за "Дельти" потреба у пацієнта в кисні зростає в 5-6 разів, ніж у хворого на звичайний штам.

"Це впливає показники смертності", - резюмував Кузін.

Зазначимо, що в жовтні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що новий варіант "Дельти" вже знаходиться на території України.

Додамо, Кабінет міністрів України виділив 67,5 млн гривень на закупівлю тест-систем для виявлення штаму "Дельта" на рівні регіонів.

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