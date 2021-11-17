"Дельта" в Україні. У МОЗ розповіли про особливості штаму

"Дельта" має певні особливості: він швидше призводить до важкої форми, у нього менший інкубаційний період. Людина на 4-5 день має яскраво виражену клінічну картину. У вакцинованих хвороба протікає у легшій формі", - розповів Кузін.

Головний санлікар зазначив, що за "Дельти" потреба у пацієнта в кисні зростає в 5-6 разів, ніж у хворого на звичайний штам.

"Це впливає показники смертності", - резюмував Кузін.