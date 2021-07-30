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"Дельта" не є смертоноснішою за уханський штам COVID, - ВООЗ

Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що "Дельта" не є смертоноснішою, ніж штам COVID-19, який виявили в Ухані ще на початку пандемії. Вакцинація, попри зменшення ефективності, і надалі є першочерговим способом побороти захворювання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами технічного керівника ВООЗ Марії Ван Керкхове, інформація про те, що "Дельта" є набагато заразнішою - не означає, що ризик летального випадку є вищим.

Головний експерт організації з надзвичайних ситуацій Майк Раян додав, що сьогодні, попри зниження ефективності препаратів, вакцини є і надалі дієвим способом боротьби з пандемією коронавірусу.

"Усі вакцини, що сьогодні схвалені ВООЗ, забезпечують значний захист від важких захворювань і госпіталізації. Ми боремося з тим же вірусом, але з вірусом, який став більш пристосованим", - заявив Раян.

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