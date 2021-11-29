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Окрім "Дельти". В Україні підлягатимуть обов'язковому вивченню всі нові COVID-штами

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 11:44
Окрім "Дельти". В Україні підлягатимуть обов'язковому вивченню всі нові COVID-штами Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що всі нові штами коронавірусу будуть підлягати обов'язковому повногеномному вивченню в Україні. Це стосується всіх нових варіантів, окрім "Дельти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ під час брифінгу.

"Зараз в Україні діє система моніторингу поширення штамів COVID. На рівні областей існує певний резерв ПЛР-тест систем для визначення саме штаму "Дельта"....Усі не Дельта зразки будуть підлягати обов’язковому повногеномному секвенуванню в Центрі громадського здоров'я", - розповів Ляшко.

Міністр зазначив, що Україна запровадила геномний нагляд, відповідно до рекомендацій ВООЗ.

"З вересня 2021 року, країна вже має потужності для повногеномного секвенування, яке дозволяє повністю розшифрувати геном будь-якого патогену та дозволяє, у тому числі здійснювати нагляд за усіма штамами коронавірусу, які циркулюють в країні. В середньому за тиждень секвенуються близько 80-100 зразків", - додав Ляшко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я також розповів, чи є випадки нового штаму "Омікрон" в Україні.

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