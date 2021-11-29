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Чи є випадки нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні: відповідь Ляшка

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 11:23
Чи є випадки нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні: відповідь Ляшка Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, чи є випадки нового штаму "Омікрон" в Україні. За його словами, поки цього виду COVID в Україні немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, в Україні діє система моніторингу поширення штамів COVID.

"На сьогоднішній день, штаму "Омікрон" не було виявлено на території України", - повідомив міністр.

Нагадаємо, у ВООЗ оцінили ризик поширення штаму "Омікрон" на глобальному рівні.

Зазначимо, МЗС не радить їхати до семи країн Африки через штам "Омікрон".

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