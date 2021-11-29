Чи є випадки нового штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні: відповідь Ляшка
Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, чи є випадки нового штаму "Омікрон" в Україні. За його словами, поки цього виду COVID в Україні немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
За його словами, в Україні діє система моніторингу поширення штамів COVID.
"На сьогоднішній день, штаму "Омікрон" не було виявлено на території України", - повідомив міністр.