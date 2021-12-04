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За день в Україні вакцинували понад 200 тисяч осіб

Автор: Олександр Білоус

За останню добу 3 грудня в Україні 216 129 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 75 557 осіб, повністю імунізовано 140 572 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Таким чином, кількість щеплень зросла порівняно з попереднім днем (206 710 осіб).

За даними МОЗ, з початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 осіб. Повністю імунізовані і отримали дві дози-11 690 062 людини. Всього проведено 25 375 687 щеплень.

За даними опитування Центру Разумкова, серед українців немає єдиної думки з питання, який спосіб боротьби з поширенням коронавірусу є найбільш дієвим. Близько третини опитаних (31,1%) назвали тотальну вакцинацію населення.

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Коронавірус