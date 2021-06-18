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Гроші від розмитнення "євроблях" хочуть направити на боротьбу з COVID: закон внесли в Раду

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів пропонує направити до спеціального фонду держбюджету 1,4 млрд гривень податків від розмитнення "євроблях" на боротьбу з COVID-19 і вакцинацію. Документ внесли до Верховної ради.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект зареєстрували 17 червня за №5671. Головним з напрацювання визначено комітет з питань бюджету. На цей час тексту проекту відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

За інформацією Державної митної служби, після закінчення пільгового періоду оподаткування протягом 2020 року в Україну ввезли 38,4 тис. одиниць транспортних засобів, в т. ч. з порушенням термінів перебування у митних режимах транзиту та тимчасового ввезення - 7,5 тис. транспортних засобів.

Закон збільшує доходи спеціального фонду держбюджету на 2021 рік на 1 433,75 млн грн.

Отримані кошти Кабмін пропонує витратити за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками".

Нагадаємо, уряд підтримав цей проект закону раніше в середу.

Як писало РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, наприкінці травня 2021 року 43% опитаних українців заявили, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу. Ще в березні таких було 51,5%.

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