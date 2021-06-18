Гроші від розмитнення "євроблях" хочуть направити на боротьбу з COVID: закон внесли в Раду

Законопроект зареєстрували 17 червня за №5671. Головним з напрацювання визначено комітет з питань бюджету. На цей час тексту проекту відсутній на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

За інформацією Державної митної служби, після закінчення пільгового періоду оподаткування протягом 2020 року в Україну ввезли 38,4 тис. одиниць транспортних засобів, в т. ч. з порушенням термінів перебування у митних режимах транзиту та тимчасового ввезення - 7,5 тис. транспортних засобів.

Закон збільшує доходи спеціального фонду держбюджету на 2021 рік на 1 433,75 млн грн.

Отримані кошти Кабмін пропонує витратити за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками".