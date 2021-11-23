Обов'язкова вакцинація. Денісова просить Кабмін дозволити працювати віддалено замість відсторонення

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова просить Кабінет міністрів не усувати від роботи за відмову від вакцинації. Замість цього вона пропонує альтернативу - дозволити працювати дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Людмили Денисова.

Як повідомила Денісова, після введення обов'язкової вакцинації для представників певних професій (педагоги, держслужбовці) до неї зі скаргами звернулися 1,2 тисячі осіб.

"З метою забезпечення реалізації прав громадян на працю і добровільність профілактичного щеплення, звернулася до прем'єр-міністра України з пропозицією розглянути питання про можливість дистанційної роботи відповідно до статті 60-2 КЗпП України для працівників і державних службовців, для яких вакцинація від COVID-19 визначена обов'язковою", - написала вона.

Денісова також направила запити до Міністерства економіки та Державної служби з питань праці з метою надання правової оцінки процедури відсторонення від роботи працівників і держслужбовців.

У свою чергу вона також закликала українців убезпечити себе і своїх близьких від важких ускладнень COVID-19 і відповідально поставитися до проведення вакцинації.