Обязательная вакцинация. Денисова просит Кабмин разрешить работать удаленно вместо отстранения
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит Кабинет министров не отстранять от работы за отказ от вакцинации. Вместо этого она предлагает альтернативу - разрешить работать дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Людмилы Денисова.
Как сообщила Денисова, после введения обязательной вакцинации для представителей определенных профессий (педагоги, госслужащие) к ней с жалобами обратились 1,2 тысячи человек.
"С целью обеспечения реализации прав граждан на труд и добровольность профилактической прививки, обратилась к премьер-министру Украины с предложением рассмотреть вопрос о возможности дистанционной работы в соответствии со статьей 60-2 КЗоТ Украины для работников и государственных служащих, для которых вакцинация от COVID-19 определена обязательной", - написала она.
Денисова также направила запросы в Министерство экономики и Государственную службу по вопросам труда с целью предоставления правовой оценки процедуры отстранения от работы работников и госслужащих.
В свою очередь она также призвала украинцев обезопасить себя и своих близких от тяжелых осложнений COVID-19 и ответственно отнестись к проведению вакцинации.
Напомним, в Украине с 8 ноября введена обязательная вакцинация от коронавируса для педагогов и госслужащих. За отказ от вакцинации представителям этих профессий грозит отстранения.
Отметим, с 9 декабря перечень этих профессий планируют расширить. В частности, в список добавят сотрудников соцсферы, "Укрзализныци", "Укрпочты".