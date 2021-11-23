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Обязательная вакцинация. Денисова просит Кабмин разрешить работать удаленно вместо отстранения

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Украина, Вторник 23 ноября 2021 10:35
Обязательная вакцинация. Денисова просит Кабмин разрешить работать удаленно вместо отстранения Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит Кабинет министров не отстранять от работы за отказ от вакцинации. Вместо этого она предлагает альтернативу - разрешить работать дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Людмилы Денисова.

Как сообщила Денисова, после введения обязательной вакцинации для представителей определенных профессий (педагоги, госслужащие) к ней с жалобами обратились 1,2 тысячи человек.

"С целью обеспечения реализации прав граждан на труд и добровольность профилактической прививки, обратилась к премьер-министру Украины с предложением рассмотреть вопрос о возможности дистанционной работы в соответствии со статьей 60-2 КЗоТ Украины для работников и государственных служащих, для которых вакцинация от COVID-19 определена обязательной", - написала она.

Денисова также направила запросы в Министерство экономики и Государственную службу по вопросам труда с целью предоставления правовой оценки процедуры отстранения от работы работников и госслужащих.

В свою очередь она также призвала украинцев обезопасить себя и своих близких от тяжелых осложнений COVID-19 и ответственно отнестись к проведению вакцинации.

Напомним, в Украине с 8 ноября введена обязательная вакцинация от коронавируса для педагогов и госслужащих. За отказ от вакцинации представителям этих профессий грозит отстранения.

Отметим, с 9 декабря перечень этих профессий планируют расширить. В частности, в список добавят сотрудников соцсферы, "Укрзализныци", "Укрпочты".

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