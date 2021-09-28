У дитбудинку Луцька стався спалах COVID: госпіталізували 17 дітей

Внаслідок спалаху захворіли 17 із 34 вихованців дитбудинку, а також декілька його працівників.

"Хвороба поширилася від працівників. Протестували методом ПЛР усіх дітей, хоча вони й не мали клінічних проявів захворювання", - заявив виконувач обов’язків керівника дитбудинку Віктор Максимюк.

Зазначається, що 17 дітей були госпіталізовані, аби ізолювати їх від здорових. Двоє з них мають злегка підвищену температуру.

"Наразі у нас триває активна робота з вакцинації персоналу. Станом на сьогодні першою дозою вакциновані приблизно 70% персоналу", - додав Максимюк.