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У "Дії" з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тестів

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 19:29
У "Дії" з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тестів Фото: в "Діі" з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат з ПЛР-тестів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У додатку "Дія" з'явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі результату ПЛР-тесту. На першому етапі функція працює в режимі бета-тестування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За його словами, "Дія" і лабораторії "ДІЛА","Ескулаб", "Смартлаб" і "Дніпролаб" починають бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі результатів ПЛР-тестів.

"Якщо ви в останні 72 години зробили ПЛР в цих лабораторіях, то тестуйте, як генерується сертифікат, і надсилайте свій фідбек", - написав міністр.

Реєстрація на бета-тестування нового виду COVID-сертифіката в "Діі" доступна за посиланням: team.diia.gov.ua.

Міністр зазначив, що після завершення бета-тестування в додатку можна буде підтягнути ПЛР-тести та інших лабораторій. Відомство разом з МОЗ та Національною службою здоров'я України (НСЗУ) працює над їх підключенням.

"Сертифікат діятиме 72 години. Тільки не забувайте оновлювати "Дію", - нагадав Федоров.

Зазначимо, за останні 4 дні в додатку та на державному порталі "Дія" сертифікати про вакцинацію згенерували 1 мільйон українців.

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