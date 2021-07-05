У "Дії" протягом липня запустять COVID-сертифікати для перехворілих та ПЛР-тестованих

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб повідомив, що у додатку "Дія" запустять COVID-сертифікати для українців, які перехворіли та здали ПЛР-тест. Це має відбутися протягом липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня плануємо запустити також ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів", - написав замміністра.
Вискуб підкреслив, що головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію.
"На цьому тижні почнемо проходити самооцінку готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка та процес укладання міжнародних угод", - вказано у повідомленні.
Так, наразі запроваджено 2 види сертифікату: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.
Детальніше про те, з якими країнами Україна домовляється про визнання ковід-сертифікатів, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".