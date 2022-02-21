Від одного випадку до рекордних 43 тисяч за добу: динаміка пандемії в Україні

Поширення коронавірусу в Україні під час кожної нової хвилі стає швидшим і ширшим. Незважаючи на карантинні заходи і вакцинацію, кількість хворих б'є нові рекорди. При цьому, смертність від хвороби знизилася.

Детальніше зі статистикою захворюваності з початку пандемії і до сьогодні - в матеріалі РБК-Україна .

Коли все почалося

Історія з реальним коронавірусом в Україні розпочалася 3 березня 2019 року. Тоді в країні був зареєстрований перший офіційний випадок зараження. Хворий - родом з Чернівців, напередодні повернувся з Італії і був госпіталізований до лікарні.

Перший летальний випадок від коронавірусу стався 13 березня 2020 року. Померла 71-річна мешканка Житомирської області, яка напередодні повернулася з Польщі.

Незважаючи на поодинокі випадки захворювання на зорі COVID-19, вже 11 березня Кабмін ввів в країні жорсткий карантин, який тривав до 11 травня. І хоч суворі заходи в підсумку скасували, адаптивний карантин з масковим режимом діє в країні досі. У міру зростання рівня захворюваності, заходи карантину посилюються або пом'якшуються.

Перша тисяча хворих за добу

Перший раз кількість хворих у 2020 році перевищила 1000 за добу вже після скасування жорсткого карантину. 26 червня МОЗ зареєструвало 1109 випадків зараження за день. А вже з кінця липня почалося впевнене зростання поширення вірусу.

Офіційно кількість хворих перевищила 2000 випадків на добу вже влітку. Станом на 20 серпня, у країні виявили 2134 хворих.

Рівень захворюваності зростав протягом всієї осені. Пік поширення COVID-19 припав на кінець листопада. 7 листопада МОЗ повідомило про те, що кількість позитивних тестів за день вперше перевищила 10 тисяч. Захворіли 10 746 осіб.

Антирекрды 2020-го

Незважаючи на карантин вихідного дня, який діяв в країні з 13 по 30 листопада, динаміка поширення вірусу тільки зростала. Як пізніше визнав тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов, ця міра виявилася малоефективною.

Найбільша кількість хворих в країні в 2020 році була зареєстрована 27 листопада. За добу виявили 16 218 позитивних тестів на COVID-19.

Антирекорд летальних випадків зафіксований 10 грудня. У цей день від коронавірусу померли 285 осіб.

Абсолютним рекордом Києва стала цифра 1740, стільки зворих було зафіксовано 28 листопада 2020 року.

У грудні стався невеликий спад захворюваності. За останній день року в країні було виявлено 9432 нових випадки зараження.

Загалом у 2020 році в Україні офіційно на COVID-19 захворіли 1 064 479 людей. 18 680 - померли.

Згідно з дослідженнями, в цей час на території країни циркулювали віруси, які належать до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю.

Весна 2021-го: третя хвиля і новий пік

2021 рік почався з повного локдауну. 8 січня уряд ввів жорсткий карантин на три тижні, що позначилося і на самій статистиці. Темпи поширення вірусу знизилися.

Однак, вже в кінці лютого статистика захворюваності знову пішла вгору. До початку квітня Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. 2 квітня було зафіксовано рекордну кількість хворих. Тоді за добу виявили 20341 хворого.

Найбільше летальних випадків зафіксовано 31 березня. У цей день від коронавірусу померла 421 особа.

Рекордом захворюваності в Києві в цю хвилю стала цифра 2053. Така кількість позитивних тестів виявлена 3 квітня.

Вже до кінця місяця Україна почала поступово виходити з третьої хвилі коронавірусу.

Згідно з результатами секвенування коронавірусу, в цей час на території України вже практично не залишилося "уханьського " штаму коронавірусу. Переважали "британський" і "південноафриканський" штами.

"Дельта" і осінній пік

Після спаду третьої хвилі і літнього затишшя, статистика захворюваності знову поповзла вгору вже восени. Як і в усьому світі, в Україні превалював новий штам - "Дельта".

З 21 жовтня число добових хворих вперше за цю хвилю перевищило позначку в 20 тисяч. Як і в 2020 році, захворюваність досягла апогею в листопаді. Новий абсолютний рекорд за весь час пандемії був зафіксований 3 листопада. За цей день в Україні виявили 27 377 нових випадків зараження коронавірусом.

16 листопада в МОЗ повідомили про максимум смертельних випадків. За добу від COVID-19 померли 838 жителів України.

У Києві найвищий показник захворюваності в цю хвилю був зафіксований 3 листопада. За день у столиці захворіло 2024 осіб.

У середині місяця країна вийшла на плато захворюваності. А до Нового року статистика значно зменшилася. Наприклад, за 31 грудня було зафіксовано всього 5 026 нових випадків COVID-19.

За 2021 рік в Україні офіційно коронавірусом захворіли 2 608 196 людей, померли - 77 409 жителів країни.

"Омікрон" побив рекорд за кількістю хворих

Після новорічних свят Україну захопила нова хвиля поширення вірусу. Більш заразний "Омікрон" поширюється набагато швидше, ніж будь-які інші штами, які циркулювали в країні раніше.

З 21 січня кількість хворих на добу почала перевищувати 20 тисяч. Рекордна цифра на сьогодні - 43 778. Така кількість позитивних тестів була зафіксована 3 лютого.

У Києві рекордний показник досяг цифри 4584. Стільки хворих виявлено за 15 лютого.

Знизилася смертність

При цьому нового рекорду летальних випадків в країні немає. Як пояснив очільник МОЗ Віктор Ляшко, смертність від "Омікрону" дійсно нижча, ніж від попередніх штамів.



"Новий звіт від CDC показує, що "Омікрон"-хвиля в середньому спричиняє 9 смертей на 1000 випадків захворювань, тоді як під час "Дельта"-хвилі вмирали в середньому 13 осіб з 1000 інфікованих", - заявив міністр.

Він також підкреслив, що завдяки більш потужній системі тестування (понад 100 тисяч ПЛР-тестів і понад 80 тисяч антигенів за добу) в Україні здатні виявляти більше випадків зараження.

Також, завдяки вакцинації, при 40 тисяч випадків за добу в країні госпіталізують не більше 4 тисяч осіб.

"Лише кожен десятий виявлений випадок госпіталізується. Під час осінньої хвилі ми госпіталізували кожного четвертого", - додав Ляшко.