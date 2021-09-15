Без дистанційки. На Прикарпатті школи з вакцинацією нижче 80% закриють на карантин

При введенні "жовтої" зони адаптивного карантину в Івано-Франківській області не буде дистанційного навчання в школах. Школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% закриються на карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук, опубліковане в Facebook.

За її словами, через погіршення ситуації з COVID-19 вводяться жорсткі карантинні заходи. "Перш за все вони стосуються роботи навчальних закладів. З введенням "жовтої" зони на території області дистанційного навчання в школах не буде. Всі освітні установи, де вакциновано менше 80% працівників, закриваються на карантин", - зазначила Онищук.