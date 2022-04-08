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"Дія" буде відображати COVID-сертифікати 1,5 року з дати щеплення

Фото: сертифікати будуть відображатися в додатку півтора року (Юля Червінська/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Сертифікати вакцинації від COVID в додатку "Дія" з 5 квітня мають новий термін відображення. Їх не видалятимуть протягом 545 днів з дати щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що терміни відображення сертифікатів вирішили продовжити, оскільки через війну багатьом українцям довелося виїхати за кордон. Це також дозволить отримати наступну доху в країні перебування.

Термін відображення змінено для всіх видів сертифікатів:

  • "жовтий" - 1 доза
  • "зелений" - 2 дози
  • "бустерний" - 3 дози

При цьому сертифікат не оновить кінцеву дату автоматично, для цього потрібно повторно відправити запит в додатку "Дія".

Для пред'явлення сертифіката закордоном можна використовувати QR-код в додатку "Дія", скріншот сертифіката, PDF-документ сертифіката, роздрукований з порталу "Дія", або будь-який інший мобільний додаток-гаманець, який може зберігати сертифікат.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало інструкцію, що робити, якщо сертифікат не відображається в додатку "Дія".

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