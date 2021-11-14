У "дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID. У додатку користувачам відображаються два документи - внутрішній і міжнародний.

У внутрішньому сертифікаті відображається фото, якому належить документ, а також дата народження, термін дії, номер сертифікату та прізвище, ім'я та по батькові людини.

Відзначимо, що згенерувати сертифікат в "Дія" можна через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані в електронну систему охорони здоров'я. Сертифікат діє протягом 90 днів.

При цьому документ можна буде отримувати не частіше, ніж два рази на рік.