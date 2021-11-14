ru ua
Нд, 14 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID

Новость на русском →
Неділя 14 листопада 2021 22:23
У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID Фото: У "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID (Юля Червінська, РБК-Україна )
Автор: Валерія Поліщук

У "дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID. У додатку користувачам відображаються два документи - внутрішній і міжнародний.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У внутрішньому сертифікаті відображається фото, якому належить документ, а також дата народження, термін дії, номер сертифікату та прізвище, ім'я та по батькові людини.

У &quot;Дія&quot; з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVIDВідзначимо, що згенерувати сертифікат в "Дія" можна через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані в електронну систему охорони здоров'я. Сертифікат діє протягом 90 днів.

При цьому документ можна буде отримувати не частіше, ніж два рази на рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус