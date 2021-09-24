ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати

Новость на русском →
П'ятниця 24 вересня 2021 11:38
У "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати Фото: У "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 24 вересня, в мобільному додатку "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На даний момент оновлення з "жовтим" сертифікатом доступне для iOS.

"Жовтий" COVID-сертифікат діятиме 120 днів або до отримання другої дози щеплення.

"Тепер в "Дія" ви можете отримати жовтий COVID-сертифікат, якщо у вас є перша доза щеплення. Він буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни", - йдеться в повідомленні.

У &quot;Дія&quot; стали доступні &quot;жовті&quot; COVID-сертифікати

Нагадаємо, поки підтвердити одужання від COVID-19 не можна, але ця функція вже в розробці. Міністерство цифрової трансформації заявляло, що перехворіли зможуть отримати сертифікат, швидше за все, в жовтні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Дія
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус