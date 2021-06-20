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У Дніпрі відкрили центр вакцинації для мешканців всієї області

Автор: Дмитро Левицький

У Дніпрі відкрили обласний центр вакцинації від коронавірусу. Цей центр буде приймати мешканців не лише Дніпра, але й усієї Дніпропетровської області.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

"Обласний центр вакцинації від коронавірусу відкрили в центрі міста - аби добиратися сюди було зручно. Він прийматиме відвідувачів щовихідних. Імунізація безкоштовна", - заявила керівник департаменту охорони здоров’я ОДА Вікторія Кулик.

У центрі можуть отримати щеплення мешканці області, які записалися до листа очікування вакцинації через портал або застосунок "Дія". Щеплення роблять китайською вакциною від коронавірусу CoronaVac.

"Спочатку відвідувачів реєструють. Далі їх оглядає лікар. Після щеплення пацієнти півгодини відпочивають під наглядом медиків", - додали в ОДА.

Нагадаємо, минулими вихідними у центрах вакцинації по всій Україні зробили понад 30 тисяч щеплень проти COVID.

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КоронавірусВакцинаціяДніпроДнепропетровская область