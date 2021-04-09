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У Дніпрі переповнені реанімації, лікувати коронавірус пішли хірурги і травматологи, - лікар

Новость на русском → Дніпро, П'ятниця 09 квітня 2021 03:26
У Дніпрі переповнені реанімації, лікувати коронавірус пішли хірурги і травматологи, - лікар Фото: лікарня, коронавірус (Марієнко Андрій/УНІАН)
Автор: Наталья Скороход

У Дніпрі переповнені реанімації хворими з COVID-19, туди госпіталізують дуже багато важких пацієнтів. Тому для боротьби з коронавірусом почали навчати лікарів усіх спеціалізацій, включаючи навіть хірургів і травматологів.

Про це в ефірі програми "Право на владу" розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

За словами Риженка, зараз дуже багато важких хворих прибуває в лікарню Мечникова. Вона перевантажена в три рази.

"Кожен день ми госпіталізуємо 20-25 важко хворих пацієнтів. Реанімація перевантажена", - каже лікар.

Реаніматологам лікарні Мечникова доводиться дуже важко працювати, багато з них працюють цілодобово, медики втомилися. Тому доводиться навчати боротьбі з коронавірусом лікарів різних спеціалізацій.

"У лікарні ми вчимо не лише терапевтів, інфекціоністів, кардіологів, а й лікувати пішли хірурги і травматологи. Вони пройшли курс навчання", - розповідає Риженко.

У той же час він зазначив, що лікарня забезпечена всім необхідним для боротьби з COVID-19.

"Терапевтичні місця у нас є, є кисень, апаратура, ліки. Є хороша потужна киснева станція. Дві тони кисню ми використовуємо щодня і робимо все можливе, щоб лікувати наших хворих на COVID-пневмонію", - зазначив головний лікар лікарні Мечникова в Дніпрі.

Нагадаємо, Степанов назвав регіони з самою важкою ситуацією коронавірусу. Водночас деякі з них зможуть послабити карантин з наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що кияни стали більш легковажно ставитися до коронавірусу. Так вважає міська влада.

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