Степанов назвав регіони з найгіршою ситуацією COVID-19

В Україні в деяких регіонах зберігається важка ситуація з коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Про це говорили в ефірі програми "Право на владу" .

За словами міністра, зараз найважча ситуація з коронавірусом в Києві. Також в цей список потрапили Хмельницька, Миколаївська, Одеська області. Важка ситуація і в західних регіонах - Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька.

Проте, деякі області будуть виходити з "червоних" зон вже найближчим часом.

"Івано-Франківська область буде виведена вже завтра з "червоного" рівня. Закарпатська область за кількістю тестувань також вийде на жовтий рівень", - каже Степанов.

Він зазначив, що лікарнях зараз важка ситуація з киснем. Лікарі й медперсонал виснажені через велику кількість хворих у лікарнях. Тому уникнути критичної ситуації допоможе дотримання карантинних обмежень в регіонах.

"Зменшити кількість хворих можна тільки запобігаючи новим захворюванням. Це єдиний шлях, іншого у світі не існує", - підсумував Степанов.