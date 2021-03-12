RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дніпропетровській області загрожує "червона" зона карантину

Автор: Дмитро Левицький

Дніпропетровська область у березні може опинитися у "червоній" зоні карантину. У цій зоні діють жорсткі карантинні обмеження.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна рада.

Обласний департамент охорони здоров'я фіксує зростання динаміки захворюваності на коронавірус, в останні два тижні вона зросла на 12,65%. Вчора в області зареєстрували 665 нових COVID-випадків, багато з них потребували госпіталізації.

"Сумарна завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 та підозрою на COVID-19 становить 41,2%. А кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення, яка не повинна перевищувати 60% становить 46,2%", - розповіли в облраді.

Нагадаємо, станом на сьогодні у "червоній" зоні карантину перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Житомирська області.

У цій зоні забороняється робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів та ринків, проведення масових заходів та відвідування закладів освіти. Віднедавна в "червоній" зоні заборонена робота громадського транспорту.

Як писало РБК-Україна, на тлі зростання захворюваності на коронавірус у Вінниці вирішили ввести обмеження "червоної" зони карантину.

Додамо, у восьми регіонах України перевищено рівень госпіталізації. Зокрема, цей рівень перевищено в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Днепропетровская областьКарантинКоронавірус
Читайте також
В Ужгороді призупиняють навчання в 1-4 класах через ситуацію з COVID
COVID в Києві: в столичних лікарнях перебуває рекордна кількість пацієнтів з початку пандемії
Прогноз погоди