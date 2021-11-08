У Дніпропетровській області посилили карантин: список обмежень

У Дніпропетровській області посилили карантинні обмеження. Зокрема, в регіоні заборонили роботу розважальних закладів з 22:00 до 6:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА .

Крім того, студентів до гуртожитків пускатимуть за наявності СОVID-сертифікатів, інакше доведеться вчитися дистанційно.

При цьому обласної комісії ТЕБ і НС рекомендувала ввести обмеження на роботу громадського транспорту. Зокрема, дозволити проїзд тільки за сертифікатами вакцинації або негативного тесту на коронавірус.

На даний час у Дніпропетровській області діють обмеження на транспорт міжрегіонального та міжобласного сполучення.

" З 11 листопада в Дніпропетровській області пропонують ввести їх для внутрішньообласного, міжміського та міського. Включаючи метро, трамваї, тролейбуси, електрички", - йдеться в повідомленні.

Тепер таке рішення мають ухвалити сільські, селищні та міські комісії з питань ТЕБ та НС.