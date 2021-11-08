ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Дніпропетровській області посилили карантин: список обмежень

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Понеділок 08 листопада 2021 17:26
У Дніпропетровській області посилили карантин: список обмежень Фото: у Дніпропетровській області посилили карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Дніпропетровській області посилили карантинні обмеження. Зокрема, в регіоні заборонили роботу розважальних закладів з 22:00 до 6:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

Крім того, студентів до гуртожитків пускатимуть за наявності СОVID-сертифікатів, інакше доведеться вчитися дистанційно.

При цьому обласної комісії ТЕБ і НС рекомендувала ввести обмеження на роботу громадського транспорту. Зокрема, дозволити проїзд тільки за сертифікатами вакцинації або негативного тесту на коронавірус.

На даний час у Дніпропетровській області діють обмеження на транспорт міжрегіонального та міжобласного сполучення.

"З 11 листопада в Дніпропетровській області пропонують ввести їх для внутрішньообласного, міжміського та міського. Включаючи метро, трамваї, тролейбуси, електрички", - йдеться в повідомленні.

Тепер таке рішення мають ухвалити сільські, селищні та міські комісії з питань ТЕБ та НС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днепропетровская область Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус