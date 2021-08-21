У Дніпропетровській ОДА під час святкувань Дня незалежності будуть робити COVID-щеплення

У День незалежності поблизу приміщення Дніпровської ОДА відбудуться урочисті святкування та ярмарка. У будівлі облдержадміністрації в цей час розгорнуть пункт вакцинації для всіх охочих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА .

Пункт вакцинації працюватиме 24 серпня у великій залі на першому поверсі. Там створять умови, аби охочі могли вакцинуватися від ковіду. Чергуватимуть дві мобільні бригади.

Осередок масової імунізації буде відкритий з 8:00 до 17:00. На вибір дві вакцини: Comirnaty від Pfizer/BioNTech та CoronaVac.

З 9 ранку біля будівлі ОДА почнеться ярмарка та святкова програма.

"Мешканці Дніпропетровщини зможуть не тільки веселитися та святкувати. А й поєднати приємне з корисним", - наголосили в департаменті охорони здоров'я ОДА.