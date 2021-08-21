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У Дніпропетровській ОДА під час святкувань Дня незалежності будуть робити COVID-щеплення

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Субота 21 серпня 2021 09:29
У Дніпропетровській ОДА під час святкувань Дня незалежності будуть робити COVID-щеплення Фото: у Дніпропетровській ОДА розгорнуть пункт вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У День незалежності поблизу приміщення Дніпровської ОДА відбудуться урочисті святкування та ярмарка. У будівлі облдержадміністрації в цей час розгорнуть пункт вакцинації для всіх охочих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Пункт вакцинації працюватиме 24 серпня у великій залі на першому поверсі. Там створять умови, аби охочі могли вакцинуватися від ковіду. Чергуватимуть дві мобільні бригади.

Осередок масової імунізації буде відкритий з 8:00 до 17:00. На вибір дві вакцини: Comirnaty від Pfizer/BioNTech та CoronaVac.

З 9 ранку біля будівлі ОДА почнеться ярмарка та святкова програма.

"Мешканці Дніпропетровщини зможуть не тільки веселитися та святкувати. А й поєднати приємне з корисним", - наголосили в департаменті охорони здоров'я ОДА.

Раніше повідомлялося, що в Україні зробили вже понад 8 млн COVID-щеплень.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що глава МОЗ Віктор Ляшко назвав найкращу COVID-вакцину.

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