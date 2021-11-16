Домагаються допомоги від держави: у Греції кафе та ресторани закриті через COVID-протести

Багато ресторанів, кафе та традиційних таверен закриті в Афінах, Салоніках та інших містах. Їхні власники вийшли на протести з вимогою підтримки від держави під час пандемії.

Так, протестувальники в Салоніках поставили порожню труну біля урядової будівлі. Цим вони хотіли показати смерть бізнесу у країні. А учасники маршу у місті Патри пройшли вулицями із чорними повітряними кулями.Крім того, на мітингу в Афінах виникли невеликі сутички, коли поліція намагалася зупинити демонстрантів, які перекривали рух транспорту біля офіційної резиденції прем'єр-міністра.

Лідер найбільшої асоціації малого бізнесу Греції Гіоргос Каватас заявив, що підприємства вимагають запровадити податкові пільги та субсидії на оренду від уряду.

"Ми підтримуємо заходи громадської охорони здоров'я, але нам також потрібна допомога. Не забуватимемо, що за останні 20 місяців підприємства громадського харчування були закриті як мінімум на дев'ять місяців, а інші підприємства без відкритих майданчиків для відвідувачів закрилися на 12 місяців. Втрачені гроші ніколи не буде повернуто, тому очевидно, що нам потрібно серйозно обговорити це", - сказав він.

На сьогоднішній день у Греції зареєстровано найвищі показники випадків зараження коронавірусом та смертності від нього за останні шість місяців.

Уряд країни знову ввів деякі обмеження, які націлені приблизно на одну третину населення, яке ще не вакциновано. Але МОЗ Греції рекомендує застосувати більш жорстокі обмеження для боротьби з інфекцією.