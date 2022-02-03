RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Донецька область з понеділка може перейти в "червону зону", - ОДА

Автор: Валерія Поліщук

Донецька область зараз знаходиться в "помаранчевій зоні" адаптивного карантину. Проте вже з понеділка, 7 лютого, регіон може перейти в "червону зону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.

"Донецька область, як і більшість областей, знаходиться в помаранчевому кольорі. У нас вже перевищені три показники", - заявив представник ОДА Олександр Педенко.

Він підкреслив, що існують ризики, що вже з Понеділка Донецька область може перейти в "червону зону" епідеміологічної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 39 620 осіб - це максимум за весь час пандемії.

Крім того, на сьогодні більшість областей України знаходяться в "помаранчевій" зоні карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьКарантин