Донецька область з понеділка може перейти в "червону зону", - ОДА

Донецька область зараз знаходиться в "помаранчевій зоні" адаптивного карантину. Проте вже з понеділка, 7 лютого, регіон може перейти в "червону зону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОДА .

"Донецька область, як і більшість областей, знаходиться в помаранчевому кольорі. У нас вже перевищені три показники", - заявив представник ОДА Олександр Педенко.

Він підкреслив, що існують ризики, що вже з Понеділка Донецька область може перейти в "червону зону" епідеміологічної небезпеки.