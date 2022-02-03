Донецька область з понеділка може перейти в "червону зону", - ОДА

Донецька область зараз знаходиться в "помаранчевій зоні" адаптивного карантину. Проте вже з понеділка, 7 лютого, регіон може перейти в "червону зону".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.
"Донецька область, як і більшість областей, знаходиться в помаранчевому кольорі. У нас вже перевищені три показники", - заявив представник ОДА Олександр Педенко.
Він підкреслив, що існують ризики, що вже з Понеділка Донецька область може перейти в "червону зону" епідеміологічної небезпеки.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 39 620 осіб - це максимум за весь час пандемії.
Крім того, на сьогодні більшість областей України знаходяться в "помаранчевій" зоні карантину.