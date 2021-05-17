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Дубай пом'якшує карантин: готелям дозволили працювати на повну потужність

Автор: Андрій Василюк

У понеділок, 17 травня, Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) пом'якшив обмеження щодо COVID-19, дозволивши готелям працювати на повну потужність. Також дозволено проводити концерти та спортивні заходи за участю вакцинованих від коронавірусу.

Про це з посиланням на Вищий комітет Дубаю з питань криз та управління катастрофами повідомляє Reuters.

Соціальне дистанціювання та обов'язкове носіння масок зберігається. Також збільшились можливості ресторанів та розважальних закладів.

Об'єднані Арабські Емірати займають високі світові рейтинги щодо рівня тестування та вакцинації проти COVID-19. При цьому в останні тижні ОАЕ заборонили в'їзд з Індії, Бангладешу, Пакистану, Непалу та Шрі-Ланки для захисту від поширення дуже заразного "індійського" варіанту коронавірусу.

Нагадаємо, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) схвалили екстрене використання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer для дітей. Препарат дозволили використовувати для дітей віком від 12 до 15 років.

Раніше ОАЕ оголосили про початок розповсюдження в країні вакцини від COVID-19 коронавірусу місцевого виробництва. Вона називається Hayat-Vax. Цей препарат знаходиться в процесі отримання необхідної акредитації для поширення у всьому світі.


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