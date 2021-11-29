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Два роки пандемії: COVID вбив понад 5 млн людей у світі

Автор: Іванна Шовкун

З початку пандемії коронавірусу, коли його вперше виявили в Китаї у грудні 2019 року, померло не менше 5 197 718 людей. За весь час зареєстровано мінімум 260 817 750 випадків COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Лише за добу 28 листопада у світі виявили 4 760 нових смертей від коронавіурсу та 382 619 нових випадків захворювання.

Зазначають, що, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), загальні втрати від пандемії можуть бути вдвічі-втричі вищими за офіційні дані через надмірну смертність, яка прямо чи опосередковано пов'язана з COVID. Велика кількість менш тяжких або безсимптомних випадків також залишається невиявленою, незважаючи на посилене тестування у багатьох країнах.

Нагадаємо, гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус назвав умову завершення пандемії коронавірусу. Це залежатиме від вакцинації населення у світі.

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