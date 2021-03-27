Майже в два рази: Степанов пояснив відставання від плану COVID-вакцинації
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в Україні відстають від плану вакцинації від коронавірусу майже в два рази більше від запланованого. За його словами, однією з причин цього є організаційні моменти, зокрема про роботу пунктів вакцинації.
"Ми відстаємо майже в два рази, трохи менше, в 1,8 рази від того плану, який ми намітили", - заявив він.
Степанов заявив також про причини, які йому доводилося чути про те, чому не був належним чином налагоджено процес вакцинації.
"Там - не встигли, а там - "у нас не було охочих", "а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, тому що ми там ще не верифицировали до кінця", "не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+", "а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати", "а у нас дала збій система - ми не змогли відвантажити вакцину ", - розповів він.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зробили 17939 щеплень від коронавірусу. Це на 799 менше, ніж днем раніше. При цьому найбільше щеплень зробили в Києві (1650), найменше - у Чернівецькій області (270).
Крім того, Міністерство охорони здоров'я незадоволені темпами вакцинації в Одеській, Харківській і Запорізькій областях.
Також повідомлялося, що другу дозу вакцини AstraZeneca українці почнуть отримувати в кінці травня.