Почти в два раза: Степанов объяснил отставание от плана COVID-вакцинации
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине отстают от плана вакцинации от коронавируса почти в два раза от запланированного. По его словам, одной из причин этого являются организационные моменты, в частности о работе пунктов вакцинации.
Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
"Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили", - заявил он.
Степанов заявил также о причинах, которые ему приходилось слышать о том, почему не был должным образом налажен процесс вакцинации.
"Там - не успели, а там - "у нас не было желающих", "а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+", "а мы решили, что мы будем постепенно это открывать", "а у нас дала сбой система - мы не смогли отгрузить вакцину ", - рассказал он.
Напомним, в Украине за минувшие сутки сделали 17939 прививок от коронавируса. Это на 799 меньше, чем днем ранее. При этом больше всего прививок сделали в Киеве (1650), меньше всего - в Черновицкой области (270).
Кроме того, в Министерство здравоохранения недовольны темпами вакцинации в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.
Также сообщалось, что вторую дозу вакцины AstraZeneca украинцы начнут получать в конце мая.