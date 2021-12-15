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Дві дози вакцини Sinovac не забезпечують захисту від "Омікрону", - дослідження Китаю

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Китай, Середа 15 грудня 2021 12:06
Дві дози вакцини Sinovac не забезпечують захисту від "Омікрону", - дослідження Китаю Фото: вакцина Sinovac не підходить для захисту від Омікрону (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У дослідженні вчених із Гонконгу говориться, що китайська вакцина Sinovac не дає надійного захисту від нового штаму коронавірусу "Омікрон". Однак цю вакцину найбільш широко використовують у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними вчених, Sinovac не забезпечує достатню кількість антитіл для нейтралізації варіанта "Омікрон" після двох доз. За попередніми даними, бустерні дози, можливо, можуть забезпечити захист.

У попередніх дослідженнях також говорилося, що дві стандартні дози Sinovac не захистять від нового варіанта COVID. При цьому на ці щеплення покладаються мільйони людей у ​​Китаї та країнах, що розвиваються.

Команди дослідників з Університету Гонконгу стверджують, що серед групи з 25 осіб, вакцинованих двома дозами Sinovac, жоден не показав достатньої кількості антитіл для нейтралізації "Омікрону".

У дослідженні пекінської компанії були подібні результати. Лише 7 з 20 осіб (35%), які отримали дві дози вакцини, показали достатню кількість антитіл.

Результати покращилися, коли вчені додали бустерну дозу вакцини Sinovac. Серед групи з 48 осіб, які отримали три дози, 45 з них (94%) мали достатньо антитіл для нейтралізації "Омікрону". Проте деталі дослідження невідомі. Також неясно, чи будуть результати опубліковані у науковому журналі.

Розміри дослідження були невеликими, а відмінності у віці та стані здоров'я піддослідних потенційно пояснюють відмінності у результатах.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Африці на 111% зросла захворюваність на коронавірус. При цьому у світі щотижнева захворюваність та смертність знизилася.

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