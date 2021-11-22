Дві області покидають "червону" зону, - Ляшко

В Луганській та Львівській областях стабілізувались показники щодо поширення коронавірусу. Ці області покидають "червону" зону.
Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.
За його сломи, третій тиждень фіксують тижневе зменшення кількості випадків короновірусної хвороби та кількості госпіталізованих.
"За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання державної комісії із Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - заявив він.
Нагадаємо, РБК-Україна зранку писало, що у двох "червоних" областях повністю стабілізувались показники.
Крім того, мер Києва Віталій Кличко спрогнозував, коли столиця може вийти з "червоної" зони.