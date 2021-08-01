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Дві області України демонструють погані показники щодо госпіталізацій з COVID-19

Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 серпня всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Проте в Закарпатській та Хмельницькій області один з епідеміологічних показників не у межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, у Закарпатській області "зеленому" рівню не відповідає показник динаміки госпіталізацій. У даному регіоні 31 липня він становить 93,3% та зріс у порівнянні з попереднім днем (82,1%).

Крім того, у Хмельницькій області динаміка рівня госпіталізацій становить 69,4% (днем раніше - 86,4%).

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, липневий макропрогноз НБУ ґрунтується на припущенні про збереження адаптивного карантину і в найближчому майбутньому. "Очікується, що темпи вакцинації проти коронавірусу суттєво пришвидшаться, що дозволить охопити всіх охочих вакцинуватися в наступному році. Обмеження не стосуватимуться заборон для економічної діяльності, а лише вимог до посилених антиепідемічних заходів на регіональному рівні", - йдеться в документі.

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