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Вже дві "жовті". Яка ситуація з карантином в областях України: дані МОЗ

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Україна, Неділя 13 лютого 2022 09:35
Вже дві "жовті". Яка ситуація з карантином в областях України: дані МОЗ Фото: лише дві області України в "жовтій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні станом на ранок 13 лютого лише дві області відповідають показникам "жовтої" зони карантину. Решта регіонів вже досягли "помаранчевого" чи "червоного" рівнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Декілька днів поспіль в Україну була тільки одна "жовта" область, сьогодні ж таких регіонів вже два. Показники покращилися в Харківській області.

"Жовтій" зоні відповідають:

  • Полтавська;
  • Харківська області.

Області, які перебувають у "червоній" зоні:

  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Луганська;
  • Рівненська;
  • Хмельницька.

Показники решти областей України відповідають "помаранчевій" зоні, тобто, якщо ситуація у них погіршиться, то в цих регіонах також введуть локдаун.

Вже дві &quot;жовті&quot;. Яка ситуація з карантином в областях України: дані МОЗ

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили ще понад 20 тисяч випадків коронавірусу.

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