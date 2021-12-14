Двох доз вакцин від COVID недостатньо для захисту від штаму "Омікрон", - вчені

Дослідження показало, що дводозові вакцини проти COVID-19 не викликають достатньої кількості нейтралізуючих антитіл проти варіанту коронавірусу "Омікрон". Це означає, що заразиться "Омікроном" можуть вакциновані люди та ты, що перехворіли раніше.

Одночасно це не говорить про те, що вакцини марні взагалі. Оскільки немає доказів, що низький рівень антитіл може призвести до більш високого ризику важкого захворювання, госпіталізації або смерті у тих, хто отримав дві дози схвалених вакцин.