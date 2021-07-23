У двох областях України епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні

Так, в Івано-Франківській області спостерігається "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. У даному регіоні він становить 75%, хоча ще днем раніше був у межах 12%.

Водночас у Луганській області рівень загальної кількості госпіталізованих з COVID-19 складає 54,1%.

Зазначимо, що динаміка госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна бути у "зеленій" зоні не більше ніж 50%.

Втім, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тож Івано-Франківська та Луганська область перебувають у "зеленій" зоні.

Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)