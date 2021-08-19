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Джо Байден та перша леді США вакцинуються третьою дозою проти COVID

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США , Четвер 19 серпня 2021 17:41
Джо Байден та перша леді США вакцинуються третьою дозою проти COVID Фото: Джо Байден та перша леді США вакцинуються третьою дозою проти COVID (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та перша леді країни Джилл Байден отримають треті дози вакцини проти коронавірусу. Лідер відзначив, що з вересня усім американцям пропонуватимуть бустерні щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Відзначимо, що в США пропонуватимуть бустерні дози з вересня попри те, що мільйони американців досі не зробили й першого щеплення.

"Коли ми бачимо докази того, що імунітет слабшає, особливо перед обличчям цього варіанту "Дельта" - ми зобов'язані діяти, щоб захистити людей дома", - відзначив головний хірург США Вівек Мерті.

Зрештою, президент США та його дружина також погодилися зробити третє щеплення проти коронавірусу. Під час інтерв’ю Байден не розкривав подробиць, однак підтвердив інформацію щодо бустерної вакцинації.

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