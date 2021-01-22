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Джонсон назвав "британський" штам коронавірусу більш смертельним

Новость на русском → Лондон, П'ятниця 22 січня 2021 19:23
Джонсон назвав "британський" штам коронавірусу більш смертельним Фото: Борис Джонсон (flickr.com/number10gov)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що "британський" штам коронавірусу може бути більш смертоносним, ніж попередні його види. Про це свідчать оцінки вчених консультативної групи, які отримав уряд Британії.

Про це повідомляє телеканал BBC.

Однак, поки що докази більшої небезпечності "британського" штаму залишаються на попередньому етапі. Дослідження вже показали, що він поширюється легше, чим інші версії коронавірусу.

"На додаток до швидшого розповсюдження, тепер також виявляється, що є деякі докази того, що новий варіант, який вперше був виявлений у Лондоні та на південному сході, може бути пов'язаний з вищим ступенем смертності", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, "британський" штам коронавірусу вже зафіксували у 60 країнах світу. За тиждень мутований коронавірус підтвердили у ще 10 країнах. В Україні поки не знайшли "британського" коронавірусу.

Додамо, компанія Pfizer перевірила свою вакцину від коронавірусу на ефективність проти нових штамів. У компанії заявили, що вакцина Pfizer ефективна проти "британського" штаму.

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