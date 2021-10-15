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Єдиний варіант. Ляшко назвав умову далеких поїздок для невакцинованих

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 10:43
Єдиний варіант. Ляшко назвав умову далеких поїздок для невакцинованих Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З 21 жовтня для невакцинованих від COVID-19 українців залишиться єдиний варіант, який дозволить їм скористатися автобусом, поїздом або літаком для міжобласних поїздок. Їм треба буде здати негативний тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в ефірі tsn.ua.

За його словами, з 21 жовтня міжобласні перевезення будуть доступні для тих, у кого є міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат. Для невакцинованих залишається єдиний варіант.

"Зробити негативний ПЛР - тест, який діятиме протягом 72 годин", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час локдауну в Україні уряд навряд чи рекомендуватиме обмежувати роботу міського громадського транспорту.

Також повідомлялося, що найближчим часом з'являться спеціальні камери, які стежитимуть за дотриманням карантину. Очікується, що в рамках пілотного проекту вони можуть з'явитися в Києві та Харкові або Дніпрі.

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